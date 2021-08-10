Если 80% учителей будут вакцинированы, школы будут работать - эксперт Минобразования Тем не менее, рассматриваются разные сценарии на случай локдауна

15:50, Сегодня

В случае вакцинирования 80% преподавателей учебное заведение с 1 сентября сможет работать в стандартном, очном режиме, вне зависимости от того, в какой зоне находится учреждение образования. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал начальник Главного управления общего, среднего и дошкольного образования Министерства образования Юрий Кононенко.

"Если 80% работников учреждений образования вакцинированы, то в случае перехода той или иной местности из "зеленой" в другую зону они могут работать очно, в иных случаях используется дистанционное обучение, то есть та проверенная практика, которая была в прошлом учебном году", - сказал Кононенко.

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Тем не менее, по словам главы управления, рассматриваются и другие сценарии, к которым нужно быть готовыми.

"На данное время у нас все находятся в "зеленой" зоне, мы бы хотели верить в то, что 1 сентября, как говорит наше законодательство, у нас начнется нормальный учебный год. Но готовыми мы должны быть к разным сценариям, и рассматриваем все основные варианты, их три. Может быть смешанное обучение в отдельных случаях, но хотим, конечно, чтобы хотя бы дети пошли в школу. Мы бы хотели, чтобы были сделаны определенные исключения для учреждений дошкольного и специального образования, вместе с Минздравом это сейчас нарабатываем", - сказал чиновник.

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По словам Кононенко, в бюджете на следующий год выделены деньги на обеспечение учителей ноутбуками, хотя всех обеспечить невозможно.

"Конечно, одновременно обеспечить семьи всеми гаджетами – малореально. Мы можем говорить о возможностях, которые есть у государства. Впервые в бюджете на 2021 год выделено 980 млн грн на обеспечение учителей ноутбуками. Было принято решение, что в случае, если учреждения образования не будут работать в очном режиме, то учителя должны иметь возможность организовывать дистанционный процесс из дома", - сказал Кононенко.

Также он отметил, что многие учителя прошли тренинги по дистанционному обучению, преодолели психологический барьер и смогли адаптироваться к новым условиям преподавания.

Как передает издание "Фокус", министр образования Сергей Шкарлет заявил, что обучение в школах может менять формат в зависимости от ситуации с коронавирусом. Тем не менее, по состоянию на 15 июля только 35% педагогов были вакцинированы.

Доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" выступил с прогнозом, что в Украине ко Дню Независимости возможен всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта". "Я так думал, что к октябрю, но, скорее всего, в августе уже будет, как раз ко Дню Независимости вам будет подарочек", - заявил врач.