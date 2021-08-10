Глава Госкосмоса объяснил свои слова о космическом туризме в Украине: это реальные проекты Украина располагает всеми необходимыми технологиями, отметил Владимир Тафтай

17:20, Сегодня

Председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" прокомментировал свое громкое заявление о появлении в Украине до 2030 года собственного проекта по запуску туристов в космос.

"Мы не планируем делать это как государственную программу и за бюджетные средства. Я имел в виду, что к 2030 году будет больше возможностей слетать в космос. Помните, 100 лет назад начались перелеты самолетом? Это было довольно необычное явление и было для достаточно состоятельных людей. Но сейчас трудно найти человека, который никогда не летал на самолете. Именно в этом смысле я имел в виду, что спрос рождает предложение. И если начались полеты до космического лимита, до 100 км, то спрос будет увеличиваться и будет увеличиваться предложение", - сказал Владимир Тафтай.

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Как пояснил глава Госкосмоса, это будет происходить в рамках частной космической инициативы.

"Я уверен, что найдутся проекты, найдутся стартапы, которые создадут аналогичные проекты и в Украине. Украина имеет все технологии, и вообще, те технологии, которые были использованы во время полета и Безоса, и Брэнсона - там нет ничего такого, чего не существует в Украине. Поэтому абсолютно технически реальные проекты", - подчеркнул он.

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Напомним, председатель Госкосмоса Украины Владимир Тафтай в интервью УНН заявил, что в Украине будет свой проект в космической отрасли, который позволит реализовать космический туризм.

"Я думаю, что это реальная перспектива. Но эта перспектива не 2-3-х лет. Но в ближайшей перспективе до 10 лет, я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся, и здесь очень важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма будет существенно снижаться. К 2030 году у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос", - сказал Тафтай.

Отметим, что британский миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля совершил первый "туристический" суборбитальный полет на корабле компании Virgin Galactic. Корабль достиг высоты 88 километров - выше границы космоса, признанной в США - 80 км - и провел там несколько минут. Всего от взлета до посадки корабля прошло около часа.