Гордон о запрете на въезд Моргенштерну: он ничего плохого об Украине не говорил Журналист заявил, что хорошо относится к рэперу

23:00, Сегодня

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил, что ему непонятны причины запрета на въезд в Украину российскому рэперу Моргенштерну.

"Я хорошо отношусь к Моргенштерну. Что касается запрета на въезд в Украину, я думаю, что это преувеличение, потому что я изучал вопрос – Моргенштерн в Крыму не был. И ничего плохого об Украине никогда не говорил. Поэтому для меня этот запрет непонятен, честно скажу", - сказал Дмитрий Гордон.

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Напомним, что в 2021 году рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) планировал дать сразу несколько концертов в Украине - в Киеве, Харькове и Запорожье.

Однако Министерство культуры по ходатайству Службы безопасности внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Валеев подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить данное решение.

В декабре 2019 года выступление рэпера в Одессе завершилось скандалом. Исполнитель вышел на сцену, несмотря на объявленный траур в связи со смертельным пожаром, который произошел в Одесском колледже экономики. Моргенштерн назвал траурные мероприятия "показухой". Тогда прозвучали призывы запретить рэперу въезд в Украину, а на сайте президента появилась соответствующая петиция.