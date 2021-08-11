Виновных в дрифте на Софийской площади накажут финансово - министр Александр Ткаченко назвал инцидент издевательством над историческим центром Киева

15:59, Сегодня

Организаторы дрифта на Софийской площади в центре Киева не отделаются мытьем площади, они должны понести финансовое наказание.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Думаю, на этом эта история не закончится, потому что мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Все это происходило в буферной зоне, без согласования с заповедником и министерством, поэтому мы к этой истории будем подходить уже в юридической плоскости. А именно – готовить изменения в законы, в соответствии с которыми такие действия или какие-либо массовые действия в буферных зонах должны согласовываться с заповедником и министерством. Думаю, что мы пойдем и дальше по поводу того, чтобы найти и финансово наказать тех, кто организовал это ралли в центре Киева. Думаю, в первую очередь это касается этой компании, а во-вторых, непосредственная ответственность также лежит на КГГА. Мытьем площади эти люди не отделаются, должно быть непосредственное финансовое наказание", - подчеркнул министр.

Читайте также: "Письма счастья" водителям отменят — в полиции дали пояснение

Ткаченко отметил, что такие съемки происходят и в европейских столицах, "но со всеми разрешениями, четкими параметрами - что, где, когда снимается, в каком масштабе".

При этом он добавил, что "такого рода ралли недопустимо ни при каких условиях".

Напомним, что утром 10 августа на Софийской площади в Киеве водители спорткаров устроили дрифт возле исторического памятника ЮНЕСКО "София Киевская". Водители носились по пешеходной зоне без специального ограждения и испортили плитку, оставив черные следы. Всем возмущенным объясняли, что снимают рекламный ролик энергетического напитка с певицей Alyona Alyona, и все происходит с разрешения руководства самой "Софии". Полиция о заезде знала, в КГГА пытаются выяснить, почему никто не помешал такому экстриму в центре столицы.

Городская власть требует от правоохранителей объяснений. Там открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Уборщики пытаются отмыть плитку возле уникального памятника ЮНЕСКО.

Певица Alyona Alyona, которая участвовала в скандальном дрифте на Софийской площади в центре Киева, записала видеокомментарий, в котором объяснила свое поведение.

"Во-первых, это не была съемка какой-то рекламы, или съемка какого-то моего клипа и тому подобное. В Украину прилетел гонщик Конор Шанон, который входит в топ-10 дрифтеров мира... Также меня заверили в том, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, и по окончанию этого всего приедут клининговые машины, которые это все очистят", - рассказала Alyona Alyona.