Украинцы не поддерживают идеи Путина и больше консолидируются – социолог "Постепенно уменьшается разница в мировоззренческих и идеологических ориентациях между регионами Украины", - заявил Мищенко

18:46, Вчера

Опрос Центра Разумкова показал, что украинцы во всех регионах не поддерживают идеи в недавней статье президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

«Имеет большое значение то, что жители всех регионов и социально-демографических групп не соглашаются с Путиным. Поскольку с точки зрения путинской идеологии значительная часть населения, и Путин это писал в своей статье, поддерживает его идеи. Наш опрос показывает, что это совсем не так. Даже на востоке и на юге большинство людей эти идеи не разделяют», - отметил социолог.

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«Результаты опроса говорят, что постепенно уменьшается разница в мировоззренческих и идеологических ориентациях между регионами. Если сравнивать с данными, которые были еще 15 лет назад, когда мы ставили вопрос относительно мировоззренческих и идеологических ориентаций, то разница между регионами была значительно большей, она постепенно уменьшается. То есть мы можем говорить, что консолидация общества становится со временем больше», - добавил Мищенко.

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Украинцы в опросе высказались относительно последней статьи Владимира Путина. 70% украинцев не согласны с тезисами статьи Путина о единстве украинцев и россиян. Еще почти 20% - не определились. Таковы данные опроса Центра Разумкова. С мнением российского президента соглашаются только 12% опрошенных. В основном это пожилые люди. Больше всего не согласны с Путиным на западе Украины - 90%, в центре - 74%, на юге - 59%, на востоке - 52% респондентов.

Напомним, 12 июля Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой среди прочих есть утверждение, что «русские и украинцы – один народ». Также автор статьи определяет как «большую общую беду, как трагедию стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной». Вину за это он возлагает на «собственные ошибки, допущенные в разные периоды», а также на «целенаправленную работу» некоторых сил.

Ранее в эфире программы "Реальная политика. Итоги" на канале "Украина 24" российский политический обозреватель Андрей Колесников заявил, что Россия неуклонно движется в сторону авторитаризма, отката обратно не будет, и ожидать изменения отношения к Украине в лучшую сторону нет смысла:

"Что можно ожидать по отношению к Украине, четко сказано в статье Путина, она важна с точки зрения того, что он суммировал свои исторические взгляды. Украине, по сути дела, отказано в том, что это самостоятельное государство, в представлении Путина это нечто фольклорное, ветвь русского народа, что-то похожее на Выставку достижений народного хозяйства. Это имперский подход, который предполагает апелляцию к теории заговора. В представлении Путина независимая Украина – Украина, управляемая Россией. Никаких перемен в украинском направлении в лучшую сторону не будет"