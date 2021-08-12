В Украину надвигается африканская жара
Температура воздуха превысит 30 градусов
В Украину надвигается беспощадная жара африканского происхождения. Об этом сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".
Синоптики предупреждают о повышении температуры с понедельника. Показатели термометра достигнут +30…+35 градусов. Аномальная жара уже в Европе, в Италии фиксируют +38 градусов, жители Испании страдают от +41 градуса.
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Напомним, заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в Украине из-за климатических изменений становится все больше погодных аномалий, последние пять лет стали рекордно теплыми:
Из-за жары страдают европейские страны. Так, Турция с 28 июля продолжает борьбу с масштабными лесными пожарами, от которых страдает юг страны. Для помощи в борьбе со стихией шесть стран снарядили в Турцию 18 летательных аппаратов пожарной авиации.
Один из крупнейших вкладов сделала Украина, от имени которой действуют три пожарных самолета Ан-32П из состава авиации ГСЧС Украины и четыре Ми-8 авиакомпании "Украинские вертолеты".
Греция также страдает от лесных пожаров на фоне беспрецедентно жаркой погоды. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился помочь Греции и отправил туда самолет с сотней спасателей.