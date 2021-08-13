Более половины украинцев согласны, что в Украине есть гендерное неравенство — опрос Исследование показало, сколько украинцев сталкивались с дискриминацией по половому признаку

16:09, Сегодня

Более половины украинцев считают, что в Украине не придерживаются гендерного равенства в оплате труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

Ответы респондентов относительно соблюдения в Украине равных условий оплаты работы для мужчин и женщин разделились почти пополам — 42% считают, что в Украине соблюдаются равные условия и оплата труда для мужчин и женщин (ответы "Да" и "Скорее, да"), против 46%, которые так не считают (ответы "Нет" и "Скорее нет").

Большинство (68%) уверено, что в Украине существует потребность во внедрении равных условий и оплаты труда для мужчин и женщин.

74% поддерживают достижение гендерного равенства в украинском обществе в качестве условия вступления Украины в ЕС.

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Несмотря на то, что только 26% лично встречались с фактом гендерного неравенства в оплате труда и 21% — с другими проявлениями гендерного неравенства (например, отказ в получении желаемой работы/должности по половому признаку, ниже заработная плата на одинаковой должности, по сравнению с представителями другого пола и т.д.), 59% согласились с утверждением, что в Украине на руководящие должности берут скорее мужчин, чем женщин.

Кроме того, 78% опрошенных считают необходимым обсуждение вопроса гендерного равенства в школах.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. В нем приняли участие 589 человек. Целевая аудитория — население Украины в возрасте 18-60 лет, проживающего в городах с населением более 50 тысяч человек. Время проведения — 11 августа 2021 года.

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Ранее результаты соцопроса Gradus Research обнаружили, что вступление Украины в НАТО поддерживают 63% опрошенных украинцев.