"Разрушить Систему": ведущий "Большой деолигархизации" о главной проблеме общества Дмитрий Белянский рассказал о важной ступеньке борьбы с бедностью

16:47, Сегодня

О том, что является одной из главных проблемой общества, которую следует решать, рассказал автор и ведущий телевизионного проекта "Большая деолигархизация", член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский в интервью сайту "Апостроф".

"Наша проблема — это бедность. И то, что единственный работающий социальный лифт называется "Система" - когда ты, встав на государственную должность, начинаешь богатеть за счет бедных. Поэтому то, что президент Зеленский пошел против Системы, для меня гораздо больше значит чем то, что он пока называет это деолигархизацией", — сказал он.

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Белянский назвал главный способ борьбы с бедностью.

"Путь от бедности к богатству должен сводиться к простому выбору из двух лифтов - или хорошее образование и карьера в большой корпорации, или собственный бизнес. Но сначала надо разрушить Систему", — сказал он.

Ранее Белянский рассказал, как "Большая деолигархизация" пригласила на работу бывшего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель.

"Я считаю, что Юлия Мендель в украинской политике — это как Грета Тунберг. Ее много критикуют, но ее слова заслуживают внимания. И она сама заслуживает поддержки, потому что слишком много управляемой и неуправляемой ненависти обрушилось за последнее время на нашу коллегу. Мы не могли не предложить ей работу, тем более что подать руку слабому — это еще один философский принцип акционера МГУ", — сказал он.