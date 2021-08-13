Для Путина это фетиш — политический эксперт о вероятности возвращения Крыма Борис Тизенгаузен рассказал, почему президент РФ не расстанется с Крымом

18:24, Сегодня

Президент РФ Владимир Путин ни за что не согласится вернуть Крым Украине — причины объяснил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политэксперт Борис Тизенгаузен.

"Путин не отдаст Крым, потому что это выше экономических интересов, это некий фетиш. У каждого автократа есть свой фетиш — забрать, вернуть, собрать земли обратно и войти в историю как "собиратель земель русских". Присоединить бетонной скрепой Керченского моста этот Крым. Если Путин отдаст Крым, какие у него тогда "достижения" за всю его историю? Чеченские войны, Карабах, замороженные конфликт в Приднестровье, Грузия? Войти в историю как человек, который воевал со всеми своими соседями, убил тысячи людей, и все равно эти государства от тебя отдалились. А вот отобрать кусок земли, у них это трактуется по-другому — восстановил историческую справедливость. В историю он может войти только с Крымом. Пробыв 20 лет, он же практически как генсек, он же реально ни с чем. Что, экономика улучшилась, или международные отношения, или Россия стала лидером где-то? Нет, рядом вырос Китай, который уже давно Россию перегнал по многим показателям. Поэтому, чтобы войти в историю, нужно что-то хапнуть и сказать: "Вот мой фетиш". Поэтому Крым никто не отдаст при Путине", — сказал он.

Читайте также: Ожидаемая реакция — в МИД рассказали о шантаже России из-за Крымской платформы

Эксперт отметил, что по Донбассу Россия теоретически может пойти на уступки.

"Есть не только Крым, у нас есть и Донбасс. И там, в принципе, подвижки возможны — открытие КПВВ, разминирование, разведение войск, какие-то, возможно, кластерные соглашения. Но когда мы говорим о Донбассе и тут же рядом о Крыме, мы перекрываем полностью переговоры", — сказал он.

Читайте также: В Крыму и ОРДЛО все меньше людей ощущают себя украинцами - Рябошапка

Напомним, 23 августа, накануне 30-й годовщины независимости Украины, состоится первый саммит Крымской платформы. Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

О Крымской платформе объявил президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель Крымской платформы — обсуждение путей деоккупации Крыма.

Россия аннексировала Крым 18 марта 2014 года, устроив незаконный "референдум" об отделении Крыма от Украины и "присоединении" его к РФ после введения на полуостров своих военных. Насильственная аннексия Крыма, как и псевдореферендум, не признаются украинским государством и большинством стран мира.