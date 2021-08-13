Похоже на провокацию: политики и эксперты отреагировали на расистский скандал с Беленюком Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения равноправия граждан по расовым признакам

22:58, Вчера

В Украине большой резонанс вызвал инцидент с нардепом от "Слуги народа" Жаном Беленюком, который в центре Киева подвергся расистским нападкам. Многие политики, журналисты и эксперты осудили проявления расизма и высказали поддержку Беленюку.

Министерство обороны выразило солидарность со спортсменом - "украинцем, офицером, чемпионом".

Инцидент осудила коллега Беленюка по парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина.

"Ужасно, что такие случаи продолжают происходить в нашем обществе. Ненависть и жестокость, побои - это все проявление слабости и недальновидности людей, низкий уровень просвещения. Все мы равны в этом мире, независимо от пола, цвета кожи, возраста, физического состояния, языка или сексуальной ориентации. Никто не может подвергаться насилию или языку ненависти. А правоохранительные органы должны реагировать и обрубать это на корню. Жан Беленюк, ты знаешь, что мы гордимся тобой и готовы поддерживать как в спорте, так и в борьбе за равенство", - пишет она.

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Экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что виновники инцидента должны быть "осуждены и публично, и юридически".

"Жан Беленюк - настоящий украинец, который борется за свою страну и побеждает для своей страны. Это заслуживает самого высокого уважения. Отбросы, которые оскорбили его или Каролину Ашион, или любого другого по расовому или иному признаку, - не стоят и мизинца этих людей. Это стыд и дикость, которые должны быть осуждены и публично, и юридически. Украина всегда была и будет образцом уважения и толерантности", - подчеркнул он.

В поддержку Беленюка высказался журналист Айдер Муждабаев.

"Конченые дебилы. Жму руку, Жан Беленюк. Патриот и украинец - тот, кто раздражает подобных существ. Успехов! И не обращать внимание на дерьмо. Таких, к счастью, у нас очень мало. Хотя хорошо бы этих подонков найти и наказать, чтобы другие дебилы знали", - заявил Муждабаев.

"Как бы я ни относился к сотворению кумиров из людей, которые дальше всех кидают заостренную палку, но это, конечно, полный п***ец. Хочу выразить Жану свою поддержку. Я знаю, каково это. Слышал", - пишет блогер Аркадий Бабченко.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что скандал с Жаном Беленюком мог быть сознательной провокацией.

"Не исключаю, что это провокация, причем сознательная. Ну кто будет наезжать на единственного золотого медалиста, символ страны?… Очень похоже на провокацию, пусть полиция разбирается. Но эта провокация портит настроение", - сказал Климкин.

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Ранее нардеп от "Слуги народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк сообщил в Facebook, что в Киеве на Печерске неизвестные молодые люди пытались спровоцировать конфликт с ним, "выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

Полиция открыла уголовное производство по ст. 161 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных соображений.

Впоследствии Беленюк поблагодарил всех неравнодушных за слова поддержки, а также правоохранителей за оперативную реакцию.

"Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею, и никто меня не заставит уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути", - отметил он.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио единственную золотую медаль Украине принес именно Жан Беленюк.