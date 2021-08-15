Эксперт рассказал о проблемах с качеством воды в Украине: скоро нечего будет пить Даже питьевая вода в магазинах часто не соответствует заявленному качеству

09:51, Сегодня

Украине грозят серьезные проблемы с доступом к питьевой воде, в некоторых регионах до 90% воды не соответствует действующим нормам.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов.

"Нам пытаются продать при помощи маркетинговых уловок "вода отличная", "обработана серебром". Я говорю: покажите хоть какие-то документы. В одной из точек самому старому документу было 11 лет, то есть 11 лет назад проверяли воду! Вся проблема, что наши люди верят в чудеса, что иногда в таких вот "наливайках" продают хорошую воду. Пару лет назад в Николаеве сто с чем-то человек просто заразились гепатитом А от покупной воды – каким-то образом канализация попала в эти цистерны", - рассказал Несмиянов.

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Эксперт сообщил, что дома использует для питья покупную воду, а для приготовления пищи – из-под крана.

"Я бы рекомендовал ставить фильтры, советоваться со специалистами. У меня огромное количество жалоб, когда наши бойлеры не выдерживают воду из-за жесткости, большого количества железа. Они сгнивают, и производитель отказывает в гарантии на изделия. Самому быстро сгнившему бойлеру было 7 месяцев", - отметил он.

По словам Несмиянова, неделю назад Госпродпотребслужба опубликовала информацию о воде, которая поступает в детские учебные заведения:

"Они указывают, что в некоторых регионах 90% воды не соответствует действующим нормам. Но у водоканалов по документам все "ок", потому что для анализа они воду отбирают в другом месте, а в домах трубы старые, ржавые и гнилые, и они их не чистят. Поэтому у нас в домах из-под крана вода ржавая, а у них на станции чистая".

Эксперт также рассказал, что на фоне глобальных изменений климата Украина плохо обеспечена водой.

"Если мы в ближайшее время не поймем, что у нас проблема с трубами, с водой, то многие города, как, допустим, Очаков, будут получать воду почасово. Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране! Очистные сооружения старые. Если депутаты нас не услышат, нам через 20 лет лучше уезжать отсюда, чем все это восстанавливать. У нас просто кошмар! Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр", - заявил он.

Ранее эколог Екатерина Полянская в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что угрожает водным ресурсам Украины.

"Есть много факторов загрязнения источников питьевой воды. Это, в частности, промышленность - у нас много предприятий, которые сливают неочищенные стоки в реки без использования фильтров. Соответственно, растет загрязнение различными химическими соединениями. Можно говорить, что мы хотим поймать маленькие частицы сетками для футбольного мяча. У нас устаревшее оборудование, очистные устаревшие, построенные в прошлом веке и не рассчитанные на современные вещества", - отметила эксперт.

Напомним, глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малёваный в Facebook сообщил, что из-за глобальных изменений климата Украине уже через 50 лет грозит дефицит водных ресурсов.