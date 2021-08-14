В Одессе стартовал 12-й международный кинофестиваль: фото и видео Гостями мероприятия стали как украинские, так и иностранные звезды

22:11, Вчера

В Одессе 14 августа стартовал 12-й международный кинофестиваль, посвященный 30-летию независимости Украины.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", на фестивале ждут иностранных гостей. Среди них – продюсер Мальте Грунер, номинант на "Оскар" за фильм "Самый опасный человек". Грунер привезет в Одессу ленту "Плохой сосед", которую недавно презентовали на Берлинском кинофестивале. Он приедет под конец фестиваля. Также ждут актера и режиссера Даниэля Брюля, которого знают по фильму "Противостояние" и сериалу "Алиенист". Среди гостей будет и известный режиссер Терри Гиллиам, который работал над фильмами "12 обезьян" и "Страх и отвращение в Лас-Вегасе".

"Атмосфера очень приятная, скорее всего, многие ждали именно такого официального выхода, чтобы сфотографироваться в киношной атмосфере. Мы уже видели нескольких украинских звезд, должны быть Ольга Сумская, Ольга Полякова. Церемония проходит в Одесском оперном театре, ведущие Янина Соколова и Макс Сикора", - сообщает корреспондент "Украина 24" из Одессы.

Основной акцент на фестивале будет делаться на украинских картинах. За 8 дней должны показать 65 фильмов. В национальную конкурсную программу вошли 6 полнометражных лент и 8 короткометражек. Для студентов есть возможность посетить все фильмы за небольшую цену.

Фото: Odesa International Film Festival