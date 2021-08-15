В Днепре в жилом доме прогремел взрыв, есть жертвы: подробности Предварительно в доме взорвался бытовой газ

14:20, Сегодня

В многоквартирном доме в Днепре произошел взрыв, два человека погибли, они сгорели живьем. Подробности — в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Взрыв произошел около 9:00 в квартире на первом этаже. Спасатели быстро приехали, но жилье сгорело полностью. Соседние квартиры не пострадали. На месте до сих пор работают спасатели и газовщики.

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Предварительная причина – взрыв бытового газа. Соседи говорят, что неоднократно вызывали газовщиков по поводу возможной утечки.

Напомним, в прошлом году 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром прогремел мощный взрыв, погибли пять человек. Было разрушено полностью 16 квартир с 9 по 4 этажи, всего повреждено 40 квартир в одном подъезде. 11 автомобилей на улице также были повреждены.

По результатам расследования первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда АО "Киевгаз" сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, что привело к гибели людей.