Социолог о переписи населения в Украине: ситуация как в Судане Владимир Паниотто рассказал, можно ли провести перепись населения в онлайн-формате

20:32, Сегодня

В Украине планируют провести мобильную перепись населения в 2023 году. Получится ли это сделать, рассказал в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" социолог Владимир Паниотто.

"Я не совсем представляю себе, как это будет проводиться. Но нужно сказать, что чисто онлайн-перепись невозможна, потому что у нас примерно 75% только имеют доступ к интернету и могут им пользоваться. Если речь идет о мобильных операторах, то это 96% населения, и если будет опрос с помощью мобильных телефонов, то мы сможем опросить 96% населения. Но люди не будут отвечать все равно таким образом, потому что и в обычных опросах есть такая проблема. Во время опроса Дубилета были расчеты, он сделал очень хорошую вещь, но это только количество, а нужно много других характеристик, от 20 до 40", — сказал он.

Читайте также: Две трети украинцев против принудительной вакцинации от COVID-19 – опрос

По словам социолога, Украина теряет множество данных о своих гражданах, не проводя переписи.

"Украина – просто уникальна, подобная ситуация еще в Судане, но там все время идет война, и только там не провели два раза перепись, как рекомендует ООН. Мы теряем данные о национальном составе, семейном, занятости, источниках дохода, и еще много того, что собирается во время переписи. Например, если в каком-то городе не построят нужное количество детских садов, все будут мучиться, но будут говорить, что виновата власть, и не будет очевидно, что это из-за отсутствия переписи", — сказал он.

Кабмин направил 82 млн 474,9 тыс. гривен на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Об этом говорится в распоряжении №884-р Кабинета министров. Учитывая ситуацию с введением карантина в Украине, Государственная служба статистики отрабатывает вопрос расширения возможностей респондентов во время участия в интернет-переписи населения. В частности, украинцы смогут отвечать на вопросы анкеты с помощью специального программного обеспечения в сети интернет.

Напомним, в последний раз перепись населения проводилась в 2001 году. На сегодня, по оценкам НАН, в Украине проживает 38 млн населения без учета оккупированных территорий, а до 2030 года останется менее 36 млн. По состоянию на 1 января 1993 года украинцев было 52 миллиона.