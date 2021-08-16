Украина эвакуировала из Афганистана граждан пяти стран В Борисполь привезли 79 человек, эвакуированных из Афганистана

13:05, Сегодня

Украина вывезла из Афганистана, где талибы захватывают власть, 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные — граждане других стран. Корреспондент телеканала "Украина 24" рассказала, что происходит в Международном аэропорту "Борисполь", куда прибыл самолет с эвакуированными.

"Прошло более 10 часов после того, как прилетел самолет из Афганистана, но эвакуированные до сих пор не вышли. О причинах рассказали медики, с которыми нам удалось поговорить. Они говорят, что у большинства беженцев нет документов, поэтому сейчас они ждут приезда миграционной службы, которая выдаст им временные удостоверения для перемещения по Украине", — рассказала она.

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По словам корреспондента, беженцы, помимо украинцев, граждане четырех стран - это Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.

"Было очень сложно обеспечить вылет самолета, сбор людей, потому что аэропорт находился в состоянии хаоса, снаружи он был в окружении блокпостов "Талибана". Операция была сложная, но нам удалось поднять самолет в воздух, и ближе к утру все они оказались в Украине", — сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Более 10 часов у выхода из "Борисполя" эвакуированных ждали несколько автобусов, также присутствует спасательная служба, психологическая служба, которая уже работает с людьми, несколько карет "скорой помощи". Куда расселят людей, пока неизвестно.

Позже эвакуированных выпустили из аэропорта и посадили в автобусы. Посадили отдельно мужчин, отдельно женщин и детей. Журналистка пообщалась с одним из эвакуированных: мужчина рассказал, что бежал от страшных репрессий, и он хочет, чтобы его семья была защищена, поэтому они прилетели в Украину. В настоящее время люди ждут, чтобы их куда-то расселили.

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Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула — Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

Группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул — это единственный крупный город, который еще контролирует официальная власть. Боевики ведут переговоры о мирной смене власти.

Тем временем толпы афганцев пытаются покинуть страну, они устроили столпотворение в аэропорту Кабула. Люди даже пробовали улететь, зацепившись за шасси и другие части самолетов, некоторые из них погибли, сорвавшись с самолета при наборе высоты.