Что будет с эвакуированными из Афганистана в Украину: детали от пограничников Андрей Демченко рассказал, куда дальше отправятся люди, эвакуированные из Афганистана

15:00, Сегодня

Что будет дальше с людьми, которых Украина эвакуировала из Афганистана, рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Сегодня ночью прибыл рейс из Кабула, он приземлился в "Борисполе". К оформлению присоединились пограничники в соответствии с законодательством. Те иностранные граждане, у которых были паспорта, сразу были оформлены на въезд в Украину. Часть граждан Афганистана имела вид на жительство в Украине. Часть иностранцев, граждан Афганистана, обратилась за защитой, чтобы им дали статус беженцев в Украине", — сказал он.

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По словам Демченко, люди, которым нужен статус беженцев, сейчас находятся в миграционной службе.

"Многие граждане Афганистана далее улетели — во Францию, Турцию, другие страны, купив билеты. Часть, нуждающаяся в защите или им некуда ехать, передана сотрудникам миграционной службы, которые будут ими заниматься далее. Где они будут жить, будет решать миграционная служба", — рассказал он.

Демченко добавил, что пограничники находятся в постоянном ожидании вероятных новых рейсов с эвакуированными из Афганистана.

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Напомним, Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные — граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан. На данный момент в Афганистане находятся, по данным МИД, 50 украинцев.

В Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана. 13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула — Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

Группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул — это единственный крупный город, который еще контролирует официальная власть. Боевики ведут переговоры о мирной смене власти.