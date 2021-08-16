Глава Минздрава пообещал украинцам, привитым от COVID-19, подарок ко Дню Независимости Виктор Ляшко отметил, что вакцинация не должна останавливаться из-за праздников

19:33, Сегодня

Украинцы, которые вакцинируются против коронавируса COVID-19 начиная со среды, получат поощрение - билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости.

Об этом в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, вакцинация не должна останавливаться из-за праздников.

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский". Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат", - заявил глава Минздрава.

Читайте также: Приоритет — взрослое население: Ляшко объяснил, почему не вакцинируют подростков

Напомним, президент Владимир Зеленский в мае потребовал от Кабмина увеличить темпы вакцинации, чтобы до 24 августа большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от коронавируса, получили вакцину.

По данным Минздрава на 16 августа, с начала кампании вакцинации суммарное количество сделанных прививок составляет 7 460 766. Из них получили 1 дозу - 4 722 693 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 738 073.

Согласно опросу компании Gradus Research, проведенному 2 июля, большинство украинцев, которые не планируют вакцинироваться, не изменят своего мнения, даже если после этого можно будет ездить в Европу.