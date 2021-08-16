Убило током во время купания: на Черниговщине произошла трагедия на корпоративе Обстоятельства смерти двух человек изучает полиция

21:28, Вчера

В Черниговской области на территории частного гостиничного комплекса двух отдыхающих убило током в озере.

Как сообщается в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", как только мужчины ступили в воду, мгновенно получили удар током и пошли на дно.

Как передает корреспондент "Украина 24", трагедия произошла в довольно элитном гостиничном комплексе, где должны следить за безопасностью посетителей. IT-компания сняла этот комплекс для своего корпоратива, здесь отдыхали около 100 человек. Они не употребляли алкоголь сверх меры, не делали ничего, что могло навредить их безопасности, просто двое парней решили искупаться в озере. Первый по имени Владислав был в воде на SUP-борде, доске для катания. Вдруг он с нее упал и начал тонуть, причем очевидцы говорят, что он хорошо плавал, но начал внезапно идти ко дну.

"В какой-то момент он издал очень громкий крик... И он забился, скажем так, об воду - начал выдавать движения, которые не очень характерны для здорового человека. И после этого крика он сразу пошел ко дну", - рассказал коллега погибших.

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На помощь мужчине бросился его товарищ, но доплыв до того места он тоже начал кричать и идти ко дну. Их друзья сказали, что надо немедленно выходить из воды, потому что, вероятно, здесь есть ток. Все вышли, тела погибших достали через 15 минут вместе с работниками гостиничного комплекса. Пытались оказать им первую помощь, но тщетно.

"Приехали две скорые минут через 5 после того, как мы сделали вызов. Они проводили реанимационные действия в течение 50 минут. А до того, как приехала помощь, мы пытались самостоятельно оказать первую медицинскую помощь", - говорит очевидица трагедии.

В полиции пока не дают окончательного заключения, есть предварительная версия. На берегу озера есть насосная станция, от нее идет железная труба, которая упирается в озеро. Только через нее мог попасть ток.

В предварительном заключении судмедэксперта причинами смерти указаны механическая асфиксия и поражение электрическим током.

Напомним, в курортной Кирилловке Запорожской области на пляже погиб работник, который обслуживал надувные аттракционы. 22-летнего парня убило током при попытке накачать резиновую горку.

Ранее парамедик Ярослав Вус в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о правилах безопасного поведения на пляжах.