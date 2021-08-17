На западе Украины ураган разбил машину и оборвал провода В Луцке и Львове сильно испортилась погода

15:35, Сегодня

На Западную Украину обрушилась непогода. Какого вреда она наделала в городах, рассказали в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Мощный ураган утром налетел на Львов. Поднялся шквальный ветер — 22 метра в секунду. Черные тучи мгновенно закрыли небо. Некоторые районы города обесточены. Коммунальщики расчищали пути от поваленных деревьев.

Ударила непогода и по Луцку. Из-за сильного ветра старая акация упала прямо на припаркованное авто. Владелец "Опеля" шокирован. Говорит, оставил машину на несколько минут, чтобы завести ребенка в детсад. А когда вернулся — увидел поваленное дерево на багажнике.

"Ветер сильный поднялся, я пока пошел детей в сад завести — лежит дерево на машине. Страховая компания говорит, что она не покрывает, только ДТП, все получается только за свой счет. Тысяч, наверное, 15 будет как минимум, в долларах — 400-500, как ориентировочно мне говорили", — сказал владелец машины Николай.

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Ветви повредили также линию уличного освещения. Несколько часов движение по улице было перекрыто.

"Мы обеспечиваем, чтобы люди не ходили возле проводов, также, чтобы проезд освободили, потому что там автомобили утром стояли и не могли со двора выехать", — отметил патрульный Михаил Воляник.

Добавим, по прогнозу синоптиков, днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях — грозы, местами — шквалы.

Ранее сообщалось, что на Украину надвигается безжалостная жара африканского происхождения. Самые жаркие дни прогнозировались на понедельник и вторник, 16-17 августа.

Заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в Украине из-за климатических изменений становится все больше погодных аномалий, последние пять лет стали рекордно теплыми.