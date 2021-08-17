Вспышка коронавируса в детском лагере в Одессе: озвучены новые подробности Сейчас лагерь закрыли на карантин, все дети находятся под наблюдением медиков

15:41, Сегодня

В Одессе в детском лагере, где коронавирусом заболели более 40 детей, весь персонал и отдыхающие находятся под наблюдением медиков. После проведения тестирования остальные дети смогут продолжить отдых или вернуться домой.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал эксперт Одесского областного центра общественного здоровья Святослав Линников.

"Долгое время в Одессе как и во многих других городах Украины были проблемы с соблюдением карантинных ограничений. Если в принципе в заведениях торговли, крупных супермаркетах не обслуживают без масок, то в общественном транспорте, на улицах не очень часто можно увидеть людей в масках. Люди с одной стороны устали от карантина, с другой стороны расслабились. Летние отпуска и низкая заболеваемость сделали такое ощущение, что прошла эпидемия", - сказал он.

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Комментируя ситуацию в детском лагере, Линников отметил:

"Все, у кого не подтвердился коронавирус, сейчас находятся под наблюдением, под контролем медицинских работников. Ожидается, что возможно еще у кого-то из детей будут выявлены симптомы, хотя мы действительно надеемся, что дальше не будет распространяться. Все соответствующие меры, чтобы дальше дети не болели, уже приняты. Продолжается наблюдение медицинскими работниками".

На вопрос, отпускать ли домой детей, у которых истекает срок пребывания в лагере, эксперт ответил:

"Решение об этом пока не принято. Сегодня, максимум завтра, будет принято решение, как и когда дети смогут поехать домой. Я думаю, что тестирование будет проведено, и по всем необходимым условиям дети смогут или продолжить отдых, или поедут домой".

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Напомним, в одесском детском лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка коронавируса, диагноз COVID-19 подтвердили у 42 детей и двух сотрудников учреждения.

У детей и работников обнаружили симптомы болезни, после чего их изолировали и взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными. Сейчас детский лагерь закрыт на карантин.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" отметил постепенный рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Мы сегодня видим, что количество случаев регистрации коронавирусной болезни увеличивается. Мы видим рост количества госпитализированных. Мы не видим пока вспышки, а постепенный рост... Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом 2020 года. Если вспомним, то к концу августа 2020 года у нас было около 2,5 тыс. случаев. В сентябре начался больший подъем, и вспышки были где-то в сентябре-октябре", — сказал он.