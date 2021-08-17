Украина отправит в Афганистан самолет для эвакуации людей - Данилов Ситуация с эвакуацией украинцев находится на контроле у Владимира Зеленского

16:28, Сегодня

В Афганистан 17 августа из Украины отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан.

Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны - выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не нужно было рейсов", - заявил он.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

"Периодически происходят встречи, он отбирает специалистов по этому вопросу, и мы этот вопрос держим на контроле. Жаль людей, которые попали в такую ситуацию, но еще раз подчеркиваю - она для нас не была неожиданностью, абсолютно прогнозируемая ситуация", - добавил он.

Напомним, заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что в Афганистане 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации.

"Мы советуем гражданам, находящимся в опасности, обращаться на горячую линию МИД или в наши посольства в Таджикистане и Узбекистане, которые сегодня совместно с нашими западными партнерами прорабатывают маршруты эвакуации наших граждан", - сказал Енин.

Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.

Полную версию интервью секретаря СНБО Алексея Данилова можно будет увидеть в субботу в 22:00 в программе "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24".