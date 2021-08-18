В Украине сегодня ожидаются дожди, грозы, град и шквальный ветер В Киеве столбики термометров днем ​​не поднимутся выше +21...+ 23 градусов

13:44, Сегодня

138 населенных пунктов в семи областях остались без света из-за непогоды. Аварийные работы продолжаются. Дожди с грозами синоптики прогнозируют и сегодня в большинстве областей Украины. Местами выпадет град и поднимется шквальный ветер - до 20 метров в секунду.

Об этом говорится в сюжете программы «Сегодня Новости» на телеканале «Украина 24».

Температура в западных, большинстве северных и центральных областей, а также в Одесской и Николаевской – до +25 градусов. В столице столбики термометров днем не поднимутся выше +21...+ 23 градусов. На остальной территории Украины будет жарко и без осадков.

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Напомним, накануне на запад Украины обрушилась непогода. Мощный ураган утром налетел на Львов. Поднялся шквальный ветер — 22 метра в секунду. Черные тучи мгновенно закрыли небо. Некоторые районы города обесточены. Коммунальщики расчищали пути от поваленных деревьев. Ударила непогода и по Луцку. Из-за сильного ветра старая акация упала прямо на припаркованное авто.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в Украине из-за климатических изменений становится все больше погодных аномалий, последние пять лет стали рекордно теплыми:

"К сожалению, мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов наблюдается. Это не случайность, это тенденция, которая характерна для наших сегодняшних условий. То есть мы отмечаем изменение климатической системы - повышается температура воздуха, изменяется термический режим, меняется продолжительность сезонов, и, к сожалению, таких экстремальных температур у нас становится все больше. Причем именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше".