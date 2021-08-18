В День Независимости полиция в Киеве будет работать в усиленном режиме: подробности "В местах массового пребывания граждан увеличится количество патрулей", - отметила Гирдвилис

14:24, Сегодня

Во время мероприятий ко Дню Независимости в Киеве будет задействовано около 10 000 полицейских и военнослужащих, в том числе и из других областей.

Об этом в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» рассказала пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

«О мерах безопасности говорилось на расширенном совещании 16 августа с участием председателя Нацполиции Украины Игоря Клименко, а также его заместителя Александра Фацевича, руководителя полиции Киева Ивана Выговского. Там обсуждалось, что во время массовых мероприятий в центре Киева будет частично ограничено движение автотранспорта, изменен график и схема движения общественного автотранспорта. Также в связи с запланированными праздничными мероприятиями будет задействовано около 10 000 полицейских и военнослужащих. В местах массового пребывания граждан увеличится количество патрулей», - заявила пресс-секретарь.

Читайте также: К 30-летию независимости Украины: в Киеве открылась уникальная выставка

Она подчеркнула, что к патрулированию будут привлекаться технические службы, полиция диалога, патрульные полицейские из других областей.

«Традиционно каждый год у нас происходит усиление для безопасности граждан, мирного проведения праздников. Мы будем в усиленном режиме в частности и потому, что в эти дни в столицу прибывает больше граждан для празднования. Относительно задач правоохранителей, то в первую очередь это усиление гарнизонов Киева и Киевской области для проведения качественных профилактических мероприятий. Также это оказание помощи полиции Киева в связи с прибытием в Украину Вселенского патриарха Варфоломея. Личный состав полиции Киева готов к выполнению задач и обеспечения правопорядка, поэтому мы надеемся, что эти праздники у нас пройдут мирно», - отметила Гирдвилис.

Читайте также: Глава Минздрава пообещал украинцам, привитым от COVID-19, подарок ко Дню Независимости

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. Ранее в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что по всей Украине ко Дню Независимости будут проведены более 300 акций - концерты, выставки и другие культурные и художественные события.

Напомним, в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что деньги, которые тратятся на празднование Дня Независимости, можно потратить с большей пользой:

"У нас требование к правительству одно. Они тратят миллиарды на празднование 30-летия Независимости. Мы с большим уважением относимся к этой знаменательной дате. Но мы считаем, что эти миллиарды можно потратить значительно эффективнее. В частности, собрать не торжественное заседание парламента, а рабочее заседание, где на повестке дня один вопрос — внесение изменений в бюджет. Увеличение заработных плат, в первую очередь для медиков, для военных, для учителей. И второй вопрос — увеличение субсидий для покрытия затрат граждан на жилищно-коммунальные услуги".