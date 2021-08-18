Украинцев предупредили о новой волне коронавируса: число смертей растет ежедневно Штамм "Дельта" добрался до Украины

17:44, Сегодня

В Украине началась новая волна коронавируса COVID-19, связанная со штаммом "Дельта", ее пик придется на осень.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский.

"К сожалению, мы видим, что эта волна уже началась. Ее пик, видимо, придется на сентябрь и октябрь, но ежедневное увеличение количества и новых инфицированных и новых летальных исходов уже происходит, и мы понимаем, что эта волна неизбежна. Мы еще можем что-то сделать, чтобы ее смягчить, но то, что она будет, то, что она связана с "Дельта"-вариантом, это уже, к сожалению, факт", - заявил он.

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Оценивая темпы вакцинации в Украине, Волянский отметил, что определенный вклад в коллективную защиту уже сделан.

"Но есть одно весомое "но" – мы вакцинируем не группы риска, мы вакцинируем всех желающих. Все страны, которые добились каких-то успехов, они вначале вакцинировали самых пожилых, затем младше и младше. У нас же мы не успели вакцинировать ни пожилых, ни хронически больных, и теперь мы вакцинируем всех подряд", - сказал иммунолог.

По мнению врача, причина в дефиците вакцины – "даже сейчас эти около 7 млн доз – это в пять раз меньше, чем в Польше".

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Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" отметил постепенный рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Мы сегодня видим, что количество случаев регистрации коронавирусной болезни увеличивается. Мы видим рост количества госпитализированных. Мы не видим пока вспышки, а постепенный рост... Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом 2020 года. Если вспомним, то к концу августа 2020 года у нас было около 2,5 тыс. случаев. В сентябре начался больший подъем, и вспышки были где-то в сентябре-октябре", — сказал он.

По данным Минздрава, на 18 августа в Украине было зарегистрировано 1447 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 677 человек и зафиксировано 40 летальных случаев.