В центре Киева мужчина с оружием прорвался на перекрытую улицу, его задержали
Во время репетиции празднования 30-летия независимости произошло ЧП
В центре Киева произошло чрезвычайное происшествие на ул. Саксаганского. Ее сегодня перекрыли в связи с репетицией празднования 30-летия независимости Украины, и туда прорвался неизвестный человек с оружием.
Как сообщается в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", правоохранители сразу же его задержали. Мотивы и детали происшествия пока неизвестны.
Инцидент произошел на углу ул. Саксаганского и Руставели. Автомобиль заехал на участок, перекрытый для движения, и пытался ехать дальше. Полицейские остановили машину, водителя попросили выйти, но тот вел себя агрессивно, на просьбу ответил отказом, однако выкинул из салона пистолет. После этого правоохранители вытащили мужчину из авто и надели на него наручники. Откуда у него оружие и есть ли разрешение – выясняется.
Читайте также: В День Независимости полиция в Киеве перейдет на усиленный режим: подробности
Напомним, что в среду в центре Киева проходит первая репетиция парада к 30-летию независимости Украины.
Всего запланировано три репетиции — 18, 20 и 22 августа, — во время которых с 15:30 до 1:15 планируется ограничение движения транспортных средств, сообщает КГГА.
В частности, с 15:30 до 1:15 перекрытыми будут улицы:
- Большая Васильковская (от Лыбидской до Крещатика);
- Крещатик;
- Михайловская (от Владимирской до Крещатика);
- Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка);
- Петровская аллея;
- Парковая дорога;
- Владимирский спуск;
- Боричев спуск;
- Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);
- Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Владимирской).
- С 19 до 20 часов также будет перекрыто Набережное шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатицкой).
Также 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 1:15 планируют ограничить движение по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и по ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).
В это время будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.
В эти дни также приостановят работу парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.
На Трухановом острове ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта.