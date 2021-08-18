Жестокое убийство иностранца в Киеве: появились новые подробности По информации СМИ, жертвой преступников стал гражданин Грузии, участвовавший в криминальных разборках

19:45, Сегодня

В Киеве полиция разыскивает четырех мужчин, которые подозреваются в убийстве гражданина Грузии в Днепровском районе.

Об этом сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24". Свидетели происшествия рассказали, что неизвестные накинулись на прохожего, сначала жестоко избивали, а потом выстрелили в голову и живот. Какое-то время тот был в сознании, но когда приехала скорая, спасать было поздно.

По информации СМИ, убит гражданин Грузии Роберт Кипшидзе, который ранее пребывал в розыске как участник криминальных разборок в одном из столичных кафе. Связано ли это с убийством, неизвестно. Официальной информации от полиции крайне мало.

Полиция уже разослала ориентировку всем патрулям Киева – разыскивают четырех мужчин невысокого роста, одетых во все черное. Как сообщили криминалисты, за жертвой, возможно, следили. Жители двора видели незнакомую машину, которая долго была припаркована в кустах.

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Ранее в полиции Киева сообщили, что 18 августа около 11.30 по спецлинии 102 позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. По адресу немедленно выехали руководители Главного и районного управлений полиции, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи.

По прибытию правоохранители начали осмотр территории, опрос заявителя и свидетелей происшествия. Также на месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.