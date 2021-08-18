Ветер вырывал деревья с корнем: в Украину пришел холодный циклон Штормовое предупреждение объявлено на сегодня и на завтра

21:32, Сегодня

В Украине из-за ураганов, ливней и града в ряде регионов в результате падения деревьев были повреждены автомобили, затоплены улицы, больше всего досталось центральным областям и столице. Штормовое предупреждение объявлено на 18 и 19 августа. Об этом говорится в сюжете программы "Украина сегодня" на канале "Украина 24".

В частности, из-за ливня были затоплены улицы Хмельницкого.

"Дождь лил около часа, но улицы Хмельницкого мгновенно превратились в бурные реки. Не все водители осмелились ехать по подтопленным дорогам. Большая вода спровоцировала пробки, а пассажирам пришлось выпрыгивать из маршруток. Кроме ливня разошелся и шквальный ветер. Порывы повалили деревья, оборвали электропровода, полгорода осталось без электричества. Сливная канализация не могла справиться с потоками воды. На некоторых улицах люди шли по колено в воде. Затопило подвалы частных домов и многоэтажек", - говорится в сюжете.

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Винницкой области деревом чуть не убило женщину.

"Дожди и ветер накрыли и Винницкую область, принесли похолодание до 16 градусов. Мощный ветер валил деревья. Одно из них чуть не убило пожилую женщину. Ураган вырывал деревья с корнем, были перекрыты дороги на некоторых улицах. Привалило и машины, ветки оборвали линии электропередачи. Последствия непогоды ликвидировали спасатели и коммунальщики", - говорится в сюжете.

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На Буковине также дороги были завалены деревьями, в регионе было обесточено несколько населенных пунктов.

В результате урагана в Киеве прошла пыльная буря, песок и мусор ветром были подняты в воздух. После этого началась гроза, поднялся шквальный ветер, который ломал деревья.

В целом из-за непогоды без света остались около 150 населенных пунктов по всей стране. Больше всего обесточенных поселков - в Житомирской области. Синоптики прогнозируют, что ливни со шквальным ветром будут в Украине еще два дня. Большинство регионов накрыл холодный атмосферный фронт, и после жары температура резко упала чуть ли не вполовину. Поэтому в большинстве регионов в ближайшие дни будет прохладно.

Напомним, накануне на запад Украины обрушилась непогода. Мощный ураган утром налетел на Львов, поднялся шквальный ветер. Некоторые районы города были обесточены.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в Украине из-за климатических изменений становится все больше погодных аномалий, а последние пять лет стали рекордно теплыми. "В течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов наблюдается. Это не случайность, это тенденция, которая характерна для наших сегодняшних условий. То есть мы отмечаем изменение климатической системы - повышается температура воздуха, изменяется термический режим, меняется продолжительность сезонов, и, к сожалению, таких экстремальных температур у нас становится все больше", - сказала Балабух.