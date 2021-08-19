Без ученых ничего не получится: академик о предложении Шмыгаля насчет вакцин Сергей Комиссаренко вспомнил печальный опыт Украины начала 2000-х годов

12:04, Сегодня

На данный момент производство украинской вакцины от коронавируса СOVID-19 возможно только на базе Национальной академии наук, и в случае создания новой структуры необходимо будет привлекать в нее ученых-специалистов, иначе работа будет безрезультатна. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" рассказал председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко.

"Я слышал выступление премьер-министра о создании биокластера. Назовите его как угодно, мы планировали в 2009 году создание научно-технологического центра, с такой же целью. Это очень важное дело, но важно, чтобы оно было правильно организовано. Когда идет речь о создании наукоемкого продукта, он должен быть создан именно учеными. Министерство здравоохранения и другие структуры должны выступать социальными заказчиками, но научные продукты должны создавать ученые. И, к сожалению, единственный сейчас центр, где все это может создаваться, - это Национальная академия наук, ученые академии могут создавать те же самые вакцины, тест-системы", - сказал Комиссаренко.

Читайте также: Врач назвал Moderna самой эффективной вакциной против штамма "Дельта"

На создание биокластера в 2021 году планируется выделить 100 млн грн, Комиссаренко считает, что этих средств достаточно только на начальном этапе.

"Ее (суммы - ред.) достаточно только для того, чтобы что-то начать. Все начинается с фундаментальной науки, должны быть ученые, которые знают, что делать и как это делать. Конечно, у них должно быть соответствующее оборудование, реагенты, экспериментальные животные. Когда мы говорим об успехе вакцинации, - все вакцины были сделаны в научных учреждениях. Если в биокластер будут приглашены ученые, которые будут использовать достижения наших ученых – тогда это будет успешным. Если нет – эти деньги будут потрачены просто так. У нас уже есть такой опыт – в начале 2000-х Минздрав начал программу по созданию иммунобиологических препаратов, были потрачены огромные деньги, но никакого препарата не было создано, потому что не обратились к людям, которые умеют это делать", - сказал Комиссаренко.

Читайте также: Российский политолог рассказал о провале вакцины "Спутник": хвастовство оказалось пшиком

Отметим, что на заседании Кабмина 18 августа премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил инициативу о создании биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий", где будут производить вакцины и тест-системы, передает "Укринформ".

Ранее в эфире "Украина 24" Комиссаренко рассказал, что в Украине разрабатывается 4 вакцины от коронавируса. "Украинская вакцина будет сделана не ранее, чем через год, а возможно, что и дольше. Если более подробно, то сейчас мы работаем над четырьмя вакцинами", - сказал академик.