Тело пропавшей девушки нашли в колодце: подробности из Кировоградской области Искали трое суток, телефон не отвечал

12:49, Сегодня

16-летнюю девушку, которая исчезла в селе Кетрисановка в Кировоградской области, спустя трое суток нашли мертвой в заброшенном колодце. Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня Новости" на канале "Украина 24".

"Виктория Макаренко исчезла из дома поздно вечером 14 августа при загадочных обстоятельствах. Около 23:00 девушка с младшей сводной сестрой легла спать на диване, а около 2:00 родственники выяснили, что в доме Виктории нет. Об этом во время поисков рассказал отец Виктории", - передает корреспондент "Украина 24" с места происшествия.

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Отмечается, что перед исчезновением девушка гуляла на соседнем дворе с подругами и друзьями, но были ли конфликты в тот день, все они не говорят. Девушку искали три дня по заброшенным домам, оврагам, лесополосам, в реке. В поисках участвовали 50 полицейских, военные с собаками, селяне. Телефон девушки был выключен.

"18 августа вечером тело Виктории с телесными повреждениями нашли в заброшенном колодце на окраине села. Причина смерти и были ли девушка изнасилована, устанавливает экспертиза", - передает корреспондент.

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Местные жители положительно отзывались о семье, сама Виктория хорошо училась в школе. Полиция открыла уголовное производство, но по какой статье, пока неизвестно.

Напомним, ранее задержали подозреваемого в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине - 13-летнего соседского подростка. Накануне они вдвоем ушли из двора. Мама заявила об исчезновении дочери, и уже через несколько часов тело девочки нашли в заброшенном доме поселка Старый Салтов. Соседи рассказывают, что подросток проживает с мамой, которая любит выпить и часто ссорится с соседями. "Он и камни бросал, он и агрессивным был, вообще каким-то был... Я вообще не понимаю, что с ним стало", — рассказала одна из соседок.