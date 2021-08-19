Исторический заповедник Хортица станет уникальным - спикер SCM По словам Натальи Емченко, при реконструкции учитывается безбарьерность и комфорт для посетителей

13:54, Сегодня

В рамках президентской программы "Большая реставрация" на острове Хортица проходят масштабные реконструкционные работы, также разработана айдентика исторического заповедника. Группа компаний "Метинвест" стала партнером проекта развития заповедника. О том, как проходят работы, в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказала директор по связям с общественностью SCM Наталья Емченко.

"В развитии Хортицы определено три больших вектора. Это экология, историко-культурный блок, и третий большой кластер – это рекреация и спорт. Мы понимаем, что остров Хортица – это место силы, это означает, что люди едут туда в том числе за этой силой, чтобы поделиться своей и подзарядиться. Микс исторического наследия, экологии, спорта и здоровья, - мы все это объединили в единую концепцию", - рассказала Емченко.

По ее словам, реконструкция проходит с учетом к экологическому и историческому наследию, и при этом с учетом безбарьерности, комфорта, доступности.

"Хортица мыслится как безбарьерное пространство, первый национальный безбарьерный заповедник, первый безбарьерный остров. Уже сейчас делается безбарьерная навигация, совершенно фантастические способы коммуникации со слабовидящими людьми, с людьми на колясках, все стенды адаптированы по высоте, все стенды полностью тактильные, надписи продублированы шрифтом Брайля. Кроме всего прочего, это очень красиво. Мы уверены, что навигация, которая будет на Хортице, станет образцом для всей Украины", - отметила директор по связям с общественностью.

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Емченко рассказала, что, в частности, на острове планируется открыть корабельный музей.

"Наследие на острове огромное, мы активно ведем дискуссию о создании на Хортице музея кораблей, первого в Украине. И этот разговор не теоретический, потому что уже сейчас на острове есть поднятые со дна Днепра четыре казацких чайки, еще есть две разведанные турецкие лодки, которые не поднимают, потому что нет здания. Турки очень заинтересованы в том, чтобы стать партнерами поднятия этих лодок. Экспонаты, по сути есть, нужно построить достойное пристанище. Я уверена, что это будет жемчужина в музейной украинской коллекции", - рассказала Емченко.

Директор по связям с общественностью SCM назвала Хортицу "символом силы, бережного отношения к своей истории и символом-магнитом для Украины".

Остров Хортица расположен на Днепре в городской черте Запорожья, является крупнейшим островом Украины, является национальным историко-культурным заповедником. Деревянный замок, возведенный Дмитрием Вишневецким на Малой Хортице в XVI веке, считается прототипом Запорожской Сечи, отсюда были организованы два похода на турецкие и крымские владения. На острове находятся 9 поселков, где проживают около 2 тыс. человек.