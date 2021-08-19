Киевлян начали вакцинировать в автобусе — видео Тем, кто вакцинировался, дают бесплатные билеты на концерт

20:38, Вчера

Прививка от ковида на колесах. В столице будут иммунизировать всех желающих — в автобусах. Как работает новая точка вакцинации — подробности в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Вакцинация на колесах стартовала 19 августа вблизи станции метро Героев Днепра. С 9 утра здесь выстраивается очередь. Иммунизируют в автобусе коммунального предприятия, который переоборудовали в мобильный центр вакцинации. Внутри — термосумка с вакцинами, шприцы, антисептики и салфетки.

Вакцинироваться можно CoronaVac или Pfizer — на выбор, с 09:00 до 13:00 до конца этой недели.

С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Вакцинированным дают памятку и дарят билеты на концерт ко Дню независимости. Из вакцин в основном выбирают Pfizer, а автобус — потому что это необычно.

"Это так хотят ближе к народу. Человек, например, проходит рядом, а тут раз - и вакцинируют, можно зайти и вакцинироваться. Не каждый может найти время и прийти в поликлинику или центр вакцинации. А здесь, идя на работу, можно зайти", — рассказала врач-эндокринолог Олеся Ляшко.

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Без алкоголя и физических перегрузок: врачи советуют первые два дня после вакцинации прислушиваться к своему организму. Врач Антонина Маленко рассказала, от чего стоит воздержаться.

"Нельзя саун, бассейнов, открытых водоемов, загорать на солнце, два дня нельзя алкоголя и физических нагрузок — нельзя ходить в спортзал, работать на огороде", — сказала она.

За билет в таком автобусе передавать не надо — это все бесплатно.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что украинцы, которые привьются против коронавируса COVID-19 начиная со среды, получат поощрения — билеты на праздничный концерт ко Дню независимости.

"Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат", — заявил глава Минздрава.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Прививки делают такими препаратами CoviShield (Oxford / AstraZeneca, которую изготавливают в Индии), AstraZeneca производства Южной Кореи и Италии, CoronaVac (Китай), Pfizer, Moderna.