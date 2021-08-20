"Украина 24" в День Независимости проведет спецэфир и награждение "Герои Сегодня" Новостная команда присоединится к официальному празднованию

11:50, Сегодня

24 августа канал «Украина 24» и новости «Сегодня» проведут масштабное празднование 30-летия Независимости страны. Информационная команда готовит праздничный спецэфир, а также вручение награды «Герои Сегодня» на живописной локации в центре Киева.

Празднование на главном информационном канале страны будет происходить в течение дня. Ведущие и журналисты готовят интересные репортажи, эксклюзивные сюжеты, поздравления от звезд шоу-бизнеса и известных спортсменов.

Новостная команда присоединится к официальному празднованию и будет транслировать главные события, в частности, парад ко Дню Независимости на центральной улице Киева. Наши корреспонденты, телеведущие будут работать на основных мероприятиях не только в столице, но и в регионах. Поэтому именно зрители телеканала «Украина 24» и новостей «Сегодня» получат полную картину главного дня страны.

Традиционно в День Независимости Новостная Группа Украина вручит премию «Герои Сегодня». Награждение будет проходить в Киеве на живописной локации – на смотровой площадке возле монумента «Родина-Мать». Специально для события будет установлена сцена, на которой главные ведущие праздника Василий Голованов и Виолетта Логунова будут рассказывать о жизни героев и приглашать их поделиться своей историей. В награждении примут участие популярные артисты современности и знаменитые спортсмены.

Также на локации с героями будут общаться ведущие Катерина Федотенко и Никита Михалев. В студии канала «Украина 24» Алена Цинтила и Сергей Чернышев будут знакомить зрителей с выдающимися украинцами.

«Как информационный канал мы видим свою сверхзадачу в том, чтобы не просто отслеживать события и своевременно информировать о них своего зрителя, наша миссия – замечать героев будней. Людей, которые делают этот мир лучше, выполняя, казалось бы, обычные вещи. Награда «Герои Сегодня» – это искренняя благодарность простым украинцам, неизвестным широкой публике, но их подвигами стоит гордиться. Мы отмечаем людей, способных на невероятные поступки, тех, кто готов жертвовать всем ради спасения других. Это герои, которые творят историю. Герои, которые живут среди нас», — отметил главный редактор Новостной Группы Украина Юрий Сугак.

С 17.00 к празднованию в эфире присоединятся ведущие авторских программ Тигран Мартиросян, Евгений Киселев и Наташа Влащенко.

Напоминаем, что 25 августа стартует грандиозный мультимедийный проект «Україна, яку будуємо ми», в котором будем вспоминать историю Украины и рассказывать о ключевых моментах становления независимости.