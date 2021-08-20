Встреча Зеленского и Меркель: украинцы рассказали, каких результатов ожидают Более половины украинцев считают угрозой для Украины "Северный поток-2"

13:12, Сегодня

57% украинцев, принявших участие в социсследовании, считают, что канцлер Германии Ангела Меркель еще имеет большое влияние на арене международной политики. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

Наиболее вероятными результатами встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель респонденты, знающие о встрече, считают улучшение партнерских отношений между Украиной и Германией (25%), восстановление Нормандского формата переговоров для поиска путей решения конфликта на Востоке Украины (23%), определенные уступки/гарантии Германии в пользу Украины в вопросе строительства "Северного потока-2" (22%) и усиление влияния западных стран на политику Владимира Зеленского (21%). Затруднились ответить 31,4% респондентов.

58% опрошенных считают российский газопровод "Северный поток-2" угрозой экономике Украины. Считают, что он не является угрозой, 8,2%. Еще 11,8% респондентов отметили, что не знают, что такое "Северный поток-2".

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Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. В нем приняли участие 1000 человек. Целевая аудитория - население Украины в возрасте 18-60 лет, проживающее в городах с населением более 50 тыс. человек. Время проведения - 18 августа 2021 года.

Напомним, США и Германия официально согласовали завершения строительства "Северного потока-2". Они отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до 10 лет. Кроме того, Германия продолжит продвигать энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

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Ранее результаты соцопроса Gradus Research обнаружили, что вступление Украины в НАТО поддерживают 63% опрошенных украинцев.