"Господь наказал": Ляшко о флагштоке, упавшем на авто чиновника Политик предположил, что "на этом флагштоке хороший откат получили"

20:24, Сегодня

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" назвал "карой божьей" инцидент в Херсоне, где установленный ко Дню Независимости флагшток упал на Lexus местного чиновника.

"Это не ирония судьбы, это как раз Господь, видимо, наказал. Видимо, на том флагштоке хороший откат получили, вот Господь бумерангом обратно и вернул. Пусть бабки вернут, которые украли на флагштоке, тогда на Lexus не будут падать эти флагштоки", - заявил Олег Ляшко.

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Напомним, в Херсоне один из самых высоких в Украине 70-метровый флагшток, который устанавливали ко Дню Независимости, упал при монтаже на припаркованный рядом автомобиль. Инцидент произошел на набережной паpка Славы возле областной библиотеки им. Гончаpа.

Журналист Виталий Глагола сообщил в Facebook, что флагшток в Херсоне упал на Lexus чиновника, отвечавшего за его установку.

"Автомобиль принадлежит Виталию Караваеву, который в команде губернатора отвечает за капитальное строительство и все подряды", - рассказал Глагола.