"Спасибо, Россия": знаменитый режиссер оконфузился во время Одесского кинофестиваля Терри Гиллиам во время вручения ему награды перепутал Украину с РФ

23:03, Вчера

Известный голливудский кинорежиссер Терри Гиллиам на 12-м Одесском международном кинофестивале оконфузился, перепутав Украину с Россией.

Подробности инцидента рассказал в Facebook экс-глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

"Кинорежиссер Терри Гиллиам, которому только что вручили награду за вклад в развитие кинематографа на ОМКФ, принимая ее на сцене, сказал "Thank you, Odessa, thank you, Russia!". Гиллиам, находясь три дня в Одессе, так и не захотел заметить, что он не в России. Спасибо ведущим церемонии Янине Соколовой и Олегу Панюте (ведущий канала "Украина" - ред.), которые сразу объяснили, что Одесса это Украина", - написал Ильенко.

Скандал также прокомментировал в Facebook украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

"Терри, Одесса - это Украина!" - написал он.

Напомним, что голливудский режиссер Терри Гиллиам известен работами над фильмами "12 обезьян" и "Страх и отвращение в Лас-Вегасе".

Отметим, что 12-й Одесский международный кинофестиваль, посвященный 30-летию независимости Украины, стартовал 14 августа.

Фестиваль посетили известные иностранные гости - продюсер Мальте Грунер, номинант на "Оскар" за фильм "Самый опасный человек", актер и режиссер Даниэль Брюль, которого знают по фильму "Противостояние", и режиссер Терри Гиллиам.

Основной акцент на фестивале был сделан на украинских лентах. В программу фестиваля вошли 65 фильмов. В национальную конкурсную программу вошли 6 полнометражных лент и 8 короткометражек.