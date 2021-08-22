Видела детей в крови – спасенная из Афганистана украинка об ужасах кабульского аэропорта Люди, которые надеются покинуть Кабул, несколько дней сидят без воды и пищи

11:46, Сегодня

Эвакуированная из Афганистана украинка Разифа Малюта в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" рассказала, что ей чудом удалось выбраться из Кабула.

Комментируя эвакуацию из кабульского аэропорта, Малюта рассказала:

"Наши люди там, они приоткрыли ворота, колючая проволока. Наши ребята видят этих людей, хотят забрать, а им не разрешают выйти. Понимаете отчаяние этих людей. Они пишут мне до сих пор, что они без воды, без еды уже три дня там".

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По ее словам, против людей, штурмующих аэропорт в надежде покинуть Кабул, применяли слезоточивый газ:

"Пишут, что отравленные слезоточивым газом люди просто лежали там. Я видела детей всех в крови, просто лежащих, они были как затоптанные. Это был крик – детский, женский, мужской. Мне повезло, что удалось пройти до того, как начали пускать слезоточивый газ. Они стреляли резиновыми пулями - постоянные очереди, постоянная стрельба. Газ, стрельба, и, если были промежутки, людей били просто палками".

Напомним, 22 августа в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет Ил-76 ВВС Украины, который накануне вылетел из Афганистана. Этим рейсом из аэропорта Кабула были эвакуированы 83 человека, в том числе 31 украинец.

Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Олег Николенко в эфире телеканала "Украина 24" заявлял, что забрать людей из Кабула можно только после решения трех ключевых задач.

На данный момент эвакуации из Афганистанаожидают около 100 украинцев.