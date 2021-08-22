Посол Украины в Португалии: важно, что украинцы за рубежом поддерживают наше государство Дипломат передала поздравления с Днем украинца

12:38, Сегодня

22 августа мы празднуем День украинца и получаем поздравления из разных уголков планеты.

В эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Португалии Инна Огнивец присоединилась к поздравлениям. К слову, в этой стране проживают около 30 тысяч украинцев.

"Хочу вас поздравить с 30-й годовщиной независимости Украины. Для всех нас историческое событие. В условиях, когда Украина борется свою независимость и территориальную целостность, для Украины очень важно, что украинцы, живущие за рубежом, поддерживают наше государство. Украинцы, конечно, смотрят, следят за событиями в Украине, и занимаются всем, что происходит, поскольку в Украине проживают их родные", - отметила Огнивец.

Посол также сообщила, что недавно "Медиа Группа Украина" заключила соглашение с крупнейшим португальским провайдером.

"Таким образом, зрители этого телепровайдера смогут смотреть информационный канал "Украина 24" в одном из пакетов. Украинцы имеют возможность следить за событиями в Украине", - сказала она.

30 миллионов зрителей за рубежом выбрали "Украина 24". И для нас это невероятная поддержка - со всех континентов мира. Нам доверяют в Польше и Словакии, Молдове и Беларуси, в Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах. Наша аудитория за океаном, в Канаде. А еще на Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке. И мы продолжаем переговоры с ведущими поставщиками телекоммуникационных услуг, чтобы становиться ближе к каждому зрителю. Спасибо, что остаетесь с нами!