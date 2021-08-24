Ринат Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости: "Долгих мирных лет и процветания" "Пройдя не одно испытание, мы поняли главное: наша сила — в том, что мы одна Страна"

08:00, Сегодня

24 августа 2021 года Украина отмечает 30-летие провозглашение Независимости. Президент SCM Ринат Ахметов поздравил украинцев с праздником:

"Пройдя не одно испытание, мы поняли главное: наша сила — в том, что мы одна Страна. Страна, в которой каждый делает свой вклад в общее благополучие.

Мы справлялись и справляемся с непростыми обстоятельствами благодаря героизму каждого.

Благодаря медикам, ведущим борьбу за жизнь.

Благодаря учителям, растящим в новом поколении тягу к знаниям.

Благодаря работникам промышленности, сохраняющим и поддерживающим стабильность экономики Украины.

Благодаря героизму тех, кто защищает нашу страну.

Тех, кто работает в поле и под землей.

В море и на суше.

В научных институтах и детских садах.

Я желаю всем нам долгих мирных лет и процветания.

Уверен, нас и наших детей ждет ещё много поводов для гордости нашей страной.

С праздником, дорогие друзья!

С Днем Независимости Украины!"