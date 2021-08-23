Перестрелка во время циркового представления: новые подробности инцидента под Киевом Оба участника конфликта попали в СИЗО, им грозят тюремные сроки

21:31, Сегодня

В городе Васильков Киевской области в цирке произошла стрельба. Двое мужчин не поделили места и схватились за пневматическое оружие. В результате один получил ранение бедра, у другого поврежден автомобиль.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" телеканале "Украина 24", передвижной цирк в Василькове уже неделю развлекает местных. Сюда каждый вечер приходит около сотни человек - чаще всего это родители с маленькими детьми. Накануне они стали свидетелями зрелищного "шоу". Во время представления между двумя мужчинами возник конфликт. Оба пришли со своими детьми и якобы не поделили места. Они вышли выяснять отношения на улицу и открыли стрельбу.

"Один из посетителей достал наган с резиновыми пулями, начал стрелять в автомобиль второго посетителя. В ответ тот достал тоже свой зарегистрированный пистолет Макарова и начал стрелять в ответ", - рассказала спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

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Администратор шапито рассказал, что в тот вечер цирковой зал был наполовину пустой, поэтому свободных мест было достаточно. Борьбу за сиденье двое родителей устроили скорее из принципа.

Впоследствии станет известно, что один из участников конфликта - советник руководительницы города Васильков. Брат участника конфликта рассказал со слов 9-летнего племянника, как разворачивались события:

"Подходит какой-то дядя и говорит: это мое место. Папа говорит - "друг, хорошо, твое - это твое, это меня человек посадил, давай позовем разберемся". Он папу бьет по руке -" я тебе сказал, это мое место ", вот так и говорит. Папа говорит - "ты что, глупый, давай выйдем поговорим".

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В результате "разговора" оба участника конфликта оказались в СИЗО. Хотя оружие у обоих пневматическое и зарегистрированное, полиция выясняет, почему пришли с ним в общественное место. Открыли уголовное производство за хулиганство. Одному из мужчин резиновая пуля попала в бедро, у другого - разбиты окна автомобиля. За то, что начали стрельбу возле цирка, мужчинам может грозить от 3 до 8 лет за решеткой.

Ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры и грозил взорвать дом гранатой.

Полиция задержала стрелка, оказалось, что он был в состоянии опьянения. Следователи изъяли из квартиры пневматическую винтовку, стартовый пистолет и вещества, похожие на наркотики. Ему инкриминировали незаконное хранение наркотиков и мелкое хулиганство.