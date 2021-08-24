Парад ко Дню Независимости: прямая трансляция на "Украина 24" Телеканал и редакция сайта "Украина 24" поздравляют наших читателей и зрителей!

09:29, Сегодня

24 августа 2021 года Украина отмечает 30-ю годовщину провозглашения Независимости. В этот день в Киеве проходит масштабный военный парад. В мероприятии принимают участие тысячи военнослужащих, боевая техника и авиация.

Общенациональный телеканал "Украина 24" транслирует парад на День Независимости в прямом эфире. Ведущие телеканала вместе со зрителями увидят все самое интересное и важное.

Телеканал и редакция сайта "Украина 24" поздравляют наших читателей и зрителей с главным праздником страны!

Напомним, 25 августа на каналах "Украина" и "Украина 24" выйдет уникальный проект "Україна, яку будуємо ми", посвященный 30 годам Независимости.

Уникальность мультимедийного проекта в том, что, начиная с 25 августа, ежедневно в эфире телеканалов будут упоминаться важные для Украины исторические события. Журналисты готовят материалы, чтобы напомнить зрителям о знаковых, переломных, ключевых моментах становления свободного государства и акцентировать на культурных достижениях.

Каждый из 30 дней спецпроекта будет посвящен одному году независимости. Телеканалы "Украина" и "Украина 24" вместе с новостями "Сегодня" подробно будут освещать историческую хронику страны в формате ежедневных сюжетов в авторских программах и прямоэфирных студиях. Наша команда работает в полную силу, чтобы показать многогранность и удивительный потенциал нашего государства.