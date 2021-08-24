Украина должна смотреть вперед: экс-премьер поздравил украинцев с Днем независимости Арсений Яценюк рассказал, какие шаги укрепят независимость Украины

15:03, Сегодня

С 30-м Днем независимости поздравил украинцев бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в программе "Утро чемпионов" на телеканале "Украина 24".

"С днем независимости, свободная страна! Сердечно поздравляю всех, для кого сегодняшний юбилей является личным праздником, кто ощущает сопричастность к построению нашего государства. Особенный почет и благодарность нашим воинам, героям-защитникам, которые оберегают наше государство и нашу независимость от российского нашествия. Мы шли и идем путем борьбы, которая продолжалась и до, и после 1991 года. Циркуляры о запрете украинского языка в царской России, большевистские отряды Муравьева, подавление национальной революции в начале прошлого века, коллективизация, Голодомор, подвалы НКВД, ГУЛАГи... Украинцы как никто знают, каких трагедий и скольких жизней стоит отсутствие собственного государства т как нужно бороться за свою независимость. Мы выбороли свою победу и за 30 лет прошли важный период становления", — сказал он.

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Яценюк рассказал, что укрепляет независимость государства.

"Украина должна смотреть вперед, строить планы, совершать реформы, становиться крепче и успешнее. Чем эффективнее наша экономика, чем выше качество образования, чем выше благополучие каждого гражданина, каждого из вас, чем более уверенный голос нашей страны на международной арене — тем сильнее наша независимость. Верим в свой общий дом, в свою Украину. Ведь как писал великий Кобзарь, "В своей хате — своя правда, и сила, и воля". Счастья вам и вашим семьям!" — сказал он.

Напомним, 24 августа 2021 года Украина отмечает 30-ю годовщину провозглашения Независимости. В этот день в Киеве прошел масштабный военный парад. В мероприятии приняли участие тысячи военнослужащих, боевая техника и авиация.

Ранее в эфиретелеканала "Украина 24" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что по всей Украине ко Дню Независимости будут проведены более 300 акций - концерты, выставки и другие культурные и художественные события.

Также к 30-летию Независимости Украины в Софии Киевской открылась выставка, на которой можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика, булаву гетмана Ивана Мазепы и другие исторические реликвии.