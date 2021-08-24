Гордон о военном параде в Украине: не люблю, когда бряцают оружием, но он необходим Также журналист оценил речь президента Владимира Зеленского

22:21, Сегодня

Праздничный парад ко Дню независимости Украины 24 августа является необходимым мероприятием на фоне боевых действий на востоке.

Такое мнение в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" высказал журналист Дмитрий Гордон.

"Я в принципе противник военных парадов. Я не люблю, когда бряцают оружием. Особое отвращение у меня вызывают парады в Москве на Красной площади. Это парады людей, которые хотят атаковать и проводить агрессию. Что касается Украины, если бы у нас сегодня была мирная жизнь, если бы у нас не было боевых действий постоянных на востоке, если бы у нас не было аннексии Крыма и части Донбасса, я думаю, военный парад не нужен был бы, наверное, хотя 30 лет – это дата серьезная", - сказал он.

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При этом журналист подчеркнул, что "поскольку мы находимся фактически в состоянии войны, такой парад необходим".

"Мне он очень понравился. Мне очень понравилась речь президента. Она была непревзойденная. Все было прекрасно в этой речи. Мне только не хватало благодарности в адрес Леонида Кравчука. Он эту независимость нам принес на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому мне не хватало в блистательной речи Зеленского поздравления в адрес Кравчука", - сказал Гордон.

Напомним, 24 августа 2021 года Украина отмечает 30-ю годовщину провозглашения Независимости. В этот день в Киеве прошел масштабный военный парад. В мероприятии приняли участие тысячи военнослужащих, боевая техника и авиация.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" поздравил украинцев с 30-й годовщиной Независимости.

"Хотел бы поздравить всех, кто нас смотрит, с нашим прекрасным праздником - нашей любимой стране сегодня 30 лет. И это прекрасно. И страна наша прекрасная, и люди прекрасные, и то, что сегодня происходило весь день - ну просто вдохновляет. Мне очень понравилось. И сегодня, и вчера, и позавчера все мероприятия, которые были в Украине, и сейчас еще продолжаются праздничные мероприятия. Они вдохновляют, доказывают, что наша страна есть, наша страна будет, и все будет хорошо", - заявил Гордон.