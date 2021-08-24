"Никогда не забудем": Гордон сказал, как Путин "поздравил" Украину с Днем Независимости По словам журналиста, Путин совершил "роковую ошибку, натравив русских на украинцев"

23:06, Вчера

Президент России Владимир Путин агрессией против Украины сплотил украинцев больше, чем любой политик или общественный деятель.

Такое мнение в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" высказал журналист Дмитрий Гордон. Комментируя реплику ведущего, что Путин не поздравил Украину с Днем Независимости, Гордон заявил:

"Мы расстроились. Мы сильно переживаем, что Путин не поздравил Украину. Он уже "поздравил" Украину, когда отнял Крым и Донбасс. И мы это "поздравление" никогда не забудем. Вообще Путин – это человек, которому, я верю, в Украине поставят памятники. Ни один украинский президент, общественный деятель, лидер мнений не смог сплотить Украину так, как сплотил Путин".

Читайте также: Гордон о военном параде в Украине: не люблю, когда бряцают оружием, но он необходим

При этом журналист подчеркнул, что президент РФ "совершил, конечно, роковую ошибку, натравив русских на украинцев".

"Я хочу посмотреть на него, когда ему придется решать вопрос с талибами, и когда Украина ему помогать не будет, и Беларусь – тоже. Геополитический стратег. Это надо же было иметь мозги… живут два народа в мире и дружбе – Россия и Украина. Зачем он это сделал? Что он выиграл? Крым получил, часть Донбасса? Так он отдаст это все, или те, кто придут за ним. Это же историческая справедливость. Забрал чужое – отдашь. Не будешь хорошо жить с чужим. Это краденое. Ну надо было сделать такую идиотскую геополитическую ошибку? Отвратительно. Поэтому его поздравления… пусть поздравит себя", - отметил он.

Напомним, 24 августа 2021 года Украина отмечает 30-ю годовщину провозглашения Независимости. В этот день в Киеве прошел масштабный военный парад. В мероприятии приняли участие тысячи военнослужащих, боевая техника и авиация.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" поздравил украинцев с 30-й годовщиной Независимости.

"Хотел бы поздравить всех, кто нас смотрит, с нашим прекрасным праздником - нашей любимой стране сегодня 30 лет. И это прекрасно. И страна наша прекрасная, и люди прекрасные, и то, что сегодня происходило весь день - ну просто вдохновляет. Мне очень понравилось. И сегодня, и вчера, и позавчера все мероприятия, которые были в Украине, и сейчас еще продолжаются праздничные мероприятия. Они вдохновляют, доказывают, что наша страна есть, наша страна будет, и все будет хорошо", - заявил Гордон.