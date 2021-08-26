"Большая стройка" обновила мост на трассе М-18 между Харьковщиной и Днепропетровщиной Мост длиной 128 метров был обновлен впервые за почти 70 лет

11:37, Сегодня

На трассе М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта открыли движение по обновленному мосту через реку Орель между Харьковщиной и Днепропетровщиной возле города Перещепино.

Об этом сообщает Укравтодор.

Мост длиной 128 метров был обновлен впервые за почти 70 лет по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

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«Мостостроители значительно опередили график работ. Движение через переправу открыли 22 августа, тогда как договор предусматривал финиш ремонта в конце декабря», — отмечается в сообщении.

На время работ движение по участку трассы М-18, где расположен мост, пришлось закрыть из-за особенностей технологии ремонта.

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Мостостроителям осталось еще сделать водоотводные лотки и покрасить левую часть прогонного сооружения и опор. Но движению через мост это уже не мешает.

Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» декларируется комфортный и быстрый проезд по территории Украины.