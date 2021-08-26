Провокация и покушение на государство - политолог об атаке на Офис омбудсмена Вадим Карасев исключает, что попытка поджога офиса была жестом отчаяния человека

16:56, Сегодня

Коктейль Молотова, брошенный в дверь Офиса омбудсмена в центре Киева, можно назвать провокацией и покушением на государственные институты. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявил политолог Вадим Карасев.

Эксперт исключил, что это могло быть жестом отчаяния человека, бросившего коктейль.

"Если крик души – то может быть самосожжение или еще какая-то такая акция. Но не смесь, не коктейль Молотова, это уже провокация", - сказал Карасев.

Политолог назвал происшествие атакой на государственные институты и отметил, что ответственность за это будет выше, чем если бы была попытка поджога обычного здания.

"Это организовано, нужно приготовить эту смесь, нужно ее пронести, найти объект. Это была направленность на официальную государственную инстанцию, это же Офис уполномоченного по правам человека. Так что это уже и покушение на государство, это не просто протест. Это государственная собственность, это собственность украинского народа, слава Богу, никто не пострадал. Это не просто протест, это уже покушение на государственную институцию. Это покушение на общество и государство, а не просто покушение на частное лицо, есть большая разница", - сказал Карасев.

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Ранее в Офис омбудсмена в Киеве кинули коктейль Молотова, в сети появилось фото нападавшего, его задержала полиция. "Я думаю, это не обычное происшествие, что он просто так шел мимо с коктейлем Молотова. Конечно, это не случайно, были какие-то мотивы", - считает политолог Андрей Миселюк.