На офис омбудсмена напал уроженец Киевщины: подробности от полиции В полиции рассказали, что ждет мужчину, который бросил в административное здание коктейль Молотова

17:05, Сегодня

Подробности нападения на Офис омбудсмена рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Киеве Юлия Гирдвилис в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Сегодня около 15:20 в полицию Киева поступило сообщение, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в двери админздания на улице Институтской и Пилипа Орлика. В результате возникло возгорание, пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал. Спецназначенцы полка №2 полиции Киева оперативно задержали злоумышленника. Им оказался уроженец Киевщины 1970 года рождения", — сказал он.

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Представитель полиции рассказала, что будет с нападавшим.

"По этому факту уже возбуждено уголовное производство по статье 194 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, с ним проводятся все необходимые следственные действия. В дальнейшем следователи будут готовить сообщение о подозрении. Полицейские изучают мотивы подозреваемого. Возможно, после проведения всех проверок будет дана другая квалификация происшествию", — сказала она.



Фото: Facebook Людмилы Денисовой

Спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала, что задержанный доставлен в Печерское управление полиции для выяснения мотивов и обстоятельств совершения правонарушения.

"В отношении его поступка – предварительно это какие-то проблемы, связанные с государственными органами, с чем именно, выясняет следствие. Думаю, что до конца сегодняшнего дня или завтра с утра мотивы будут известны, если он даст информацию следствию. Факт поджога дверей в два административных здания зафиксирован, окончательная квалификация его действиям будет предоставлена по результатам следственных действий. На данный момент не установлено, были ли у него сообщники, по предварительной информации, сначала он поджег двери помещения офиса омбудсмена, после чего осуществил аналогичное правонарушение возле дверей Верховного кассационного суда. Это на ул. Пилипа Орлика, недалеко от Офиса омбудсмена", — сказала она.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что сегодня в 15:10 в здание Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку со взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал.

Злоумышленника уже задержали правоохранительные органы. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия.