Нападение на офис омбудсмена: возможны и другие атаки, подробности с места событий Корреспондент "Украина 24" рассказала, что происходит на месте атаки в центре Киева

17:42, Сегодня

Подробности нападения на офис омбудсмена рассказала с места событий корреспондент телеканала "Украина 24" в программе "Сегодня День".

На месте работают полиция и Национальная гвардия. Журналистов попросили отойти чуть дальше от места происшествия, так как там будут работать взрывотехники. Полиция говорит, что предварительно возможно, что у нападавшего могут быть при себе другие взрывчатые вещества, или же они могут быть спрятаны где-то неподалеку.

Неизвестный мужчина приехал к офису омбудсмена на моноколесе и бросил в двери взрывоопасное вещество. Омбудсмен Людмила Денисова после взрыва приехала на место происшествия. Никто из сотрудников в здании не пострадал.

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По предварительной информации, офис омбудсмена — не единственное место, которое сегодня пострадало. На улице Пилипа Орлика возле здания кассационного суда также видны обгоревшие двери, на данный момент ожидаются официальные комментарии полиции.



Фото: Facebook Людмилы Денисовой

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Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что сегодня в 15:10 в здание Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку со взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия.