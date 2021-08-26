Соцопрос: украинцы рассказали, откуда берут информацию о лекарствах Украинцы рассказали, что влияет на их выбор лекарственных препаратов

18:22, Сегодня

Более трети украинцев получают информацию о лекарственных средствах в интернете, соцсетях, еще треть — от друзей и знакомых. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

Наиболее распространенные источники информации о лекарственных препаратах среди населения городов Украины — это врачи (56%), поиск информации в интернете, социальных сетях (39%), родственники, друзья и знакомые (33%), провизоры и фармацевты в аптеке (29%).

Читайте также: Более 40% украинцев не проходят медосмотр из-за высоких цен – опрос

Факторами, которые больше всего влияют на решение респондентов в выборе лекарственных препаратов, является консультация с врачом (62%), собственный опыт (46%), консультация с родственниками, друзьями, знакомыми (29%) и консультация с провизором или фармацевтом в аптеке (27%).

Подавляющее большинство опрошенных принимает лекарственные препараты без предварительной консультации с врачом — 25% делают это в большинстве случаев, а 62% — иногда. Никогда этого не делают 8,5% опрошенных.

Читайте также: Две трети украинцев против принудительной вакцинации от COVID-19 – опрос

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 25 августа 2021 года, размер выборки — 1001 респондент.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период после карантина — устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести мораторий на рекламу лекарств в СМИ. Эксперты считают, что это попытка переложить на рекламу ответственность за самолечение.

В частности, президент ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий отметил: "Угроза, если говорить о самолечении, лежит в плоскости тех рецептурных препаратов, которые сегодня в Украине, к сожалению, покупаются преимущественно без рецептов. И мне кажется, прежде чем говорить о самолечении, сначала нужно навести порядок в продаже рецептурных лекарств".