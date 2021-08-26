В Мариуполе у детей воровали золото в детсаду — подробности Злоумышленница снимала с детей ценные украшения, пока они спали

21:39, Сегодня

В Мариуполе разоблачили помощницу воспитательницы, которая снимала с детей золотые украшения, пока те спали. Как нашли злоумышленницу, что о ней известно, и что ее ждет теперь — подробности в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

Родители сначала считали, что дети теряют свои украшения, но потом, когда пропавших вещей стало слишком много, обратились в полицию. Четыре факта правоохранители уже подтвердили. Помощница воспитательницы, как оказалось, уже имела судимость за имущественные преступления. Теперь ей грозит до 5 лет за решеткой.

"Установлено, что женщина снимала украшения, пока дети спали, и затем сбывала их. В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении 4 преступлений", — рассказала пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мариуполя Мирослава Попова.

Читайте также: Нападение на офис омбудсмена: возможны и другие атаки, подробности с места событий

Как в саду с детей снимали золото, теперь живо обсуждают мариупольцы. В соцсетях большинство обвиняет даже не воровку, не администрацию заведения, а родителей. Мол, зачем ребенку золотые серьги или цепочки с крестиками. Сегодня расспросили мам и пап, как они относятся к этому.

"Нет, золотые не носит. У нее только серебряные серьги". "Ну, я отношусь нормально, но каждый должен понимать, что сам несет за это ответственность. Потому что это дети". "Это рано для сада, по крайней мере. Мы ушки прокололи, но медзолотом". "Нет, конечно, как ребенок себя защитит". "Смотря какие, смотря где. Если какие-то небольшие, то может быть. Почему бы и нет".

Читайте также: В Днепре ребенок утонул в аквапарке, подробности с места событий

В каком именно саду работница обворовывала детей, похоже, большая тайна. Этого не говорят ни в полиции, ни в департаменте образования. Однако нам удалось выяснить, что женщину уволили, только поднялся скандал. Сейчас дело передано в суд. Вскоре объявят приговор.