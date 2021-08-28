Ужесточить карантин может почти каждый регион - эксперт о коронавирусе в Украине Наиболее критическая ситуация - в Черновицкой области

08:48, Сегодня

Украина осенью может выйти из "зеленой зоны" карантина. Из-за распространения коронавируса COVID-19 ужесточить карантин может почти каждый регион.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Сейчас есть такая ситуация, что практически каждый регион может перейти на желтый и оранжевый уровень. О красном мы пока не говорим, регионы еще далеко находятся от красного уровня эпидемической опасности", - сказал эксперт.

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По словам Ганиченко, из всех регионов наиболее критическая ситуация сложилась в Черновицкой области.

"Там наибольший коэффициент выявления случаев, то есть сколько среди протестированных образцов сейчас положительные. Там можно говорить о постепенном ухудшении контроля над распространением заболеваемости", - сказал он.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 27 августа было зафиксировано 2032 новых случая COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализированы 838 человека, зафиксировано 66 летальных случаев.

Глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" отметил постепенный рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Мы сегодня видим, что количество случаев регистрации коронавирусной болезни увеличивается. Мы видим рост количества госпитализированных. Мы не видим пока вспышки, а постепенный рост... Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом в 2020 году. Если вспомним, то к концу августа 2020 года у нас было около 2,5 тыс. случаев. В сентябре начался больший подъем, и вспышки были где-то в сентябре-октябре", — сказал он.